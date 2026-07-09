Metrotranvia Milano-Desio-Seregno Da Regione 25 milioni per gli extracosti

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione ha approvato un emendamento da 25 milioni di euro per la metrotranvia Milano-Desio-Seregno, destinati a coprire gli extracosti. La somma comprende 15 milioni quest’anno e 10 milioni nel 2024. La decisione è stata presa dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale come parte della manovra di assestamento. I fondi sono destinati alla Città Metropolitana di Milano per finanziare i lavori del progetto.

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La Commissione Bilancio del Consiglio regionale ha approvato un emendamento alla manovra di assestamento che prevede di stanziare 25 milioni di euro (15 quest’anno e 10 il prossimo) in favore della Città Metropolitana di Milano per finanziare la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. Risorse per le quali c’è stato il via libera di Marco Alparone, vicepresidente della Giunta regionale con delega proprio al Bilancio. Risorse non ancora sufficienti a coprire gli extracosti, ma ora, da più parti, ci si aspetta l’intervento del Governo. "Un segnale importante per un’opera fondamentale per l’area metrpolitana milanese e per la Brianza" commenta Alessia Villa, consigliera regionale di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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