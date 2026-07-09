metrotranvia milano desio seregno da regione 25 milioni per gli extracosti

Notizia in breve

La Regione ha approvato un emendamento da 25 milioni di euro per la metrotranvia Milano-Desio-Seregno, destinati a coprire gli extracosti. La somma comprende 15 milioni quest’anno e 10 milioni nel 2024. La decisione è stata presa dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale come parte della manovra di assestamento. I fondi sono destinati alla Città Metropolitana di Milano per finanziare i lavori del progetto.