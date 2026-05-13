Metrotranvia Milano-Seregno | Sindaco Sala vieni in Regione a far chiarezza

Il futuro della metrotranvia Milano-Seregno sarà al centro di un’audizione in Regione prevista per giovedì 14 maggio al Pirellone. La convocazione, che coinvolge rappresentanti delle istituzioni locali, mira a fare chiarezza sulla questione. Il sindaco di Milano ha invitato pubblicamente i rappresentanti regionali a partecipare all’incontro per discutere del progetto. La discussione si svolgerà in un contesto istituzionale volto a chiarire le prossime mosse sul tratto ferroviario.

Quale sarà il futuro della metrotranvia Milano-Seregno? Se ne discuterà nella giornata di giovedì 14 maggio al Pirellone dove è stata convocata un’audizione ad hoc sul tema. A chiederla il capogruppo regionale della Lega Alessandro Corbetta che, già nelle scorse settimane, aveva effettuato un.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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