Un vertice si è tenuto a Monza per discutere della mancanza di 120 milioni di euro destinati alla metrotranvia Milano-Seregno. Il blocco dei lavori rischia di influenzare il commercio nella Brianza. Il Ministero ha ipotizzato di fermare la linea a Paderno Dugnano, sospendendo i lavori oltre quell’area. La questione riguarda le risorse finanziarie necessarie per completare il progetto e le conseguenze di eventuali interruzioni.

? Domande chiave Come influenzerà il blocco dei lavori il commercio della Brianza?. Perché il Ministero ipotizza di fermare la linea a Paderno Dugnano?. Chi dovrà garantire i 120 milioni necessari per finire l'opera?. Quali responsabilità emergeranno dall'interrogazione parlamentare sulla gestione dei cantieri?.? In Breve Città Metropolitana stanziata 500 mila euro per ristori imprese colpite dai cantieri.. I tecnici ministeriali ipotizzano di fermare l'opera a Paderno Dugnano.. Fabrizio Sala presenta interrogazione parlamentare per indagare ragioni tecniche e gestionali.. Gigi Ponti e Daniela Caputo chiedono intervento immediato presso il ministero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Metrotranvia Milano-Seregno: vertice a Monza per i 120 milioni mancanti

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