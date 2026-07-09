Le previsioni meteo indicano che al nord, nella mattinata, ci sarà tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio, si prevede un aumento dell’instabilità atmosferica, con probabilità di piogge o temporali. La giornata si presenta quindi con condizioni di bel tempo al mattino e possibili rovesci nel pomeriggio.

meteo una buona giornata a queste le previsioni meteo al nord al mattino tempo stabile con cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio instabilità in sviluppo su rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta stabilità prevalente altrove in serata e nottata mi racconta cielo sereno ovunque al centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente al pomeriggio qualche addensamento sull'abruzzo con le possibili rovesci sparsi non sono presenti i cambiamenti sostanziali sulle restanti regioni del corso delle ore notturne tempo in deciso miglioramento ovunque al sud e sulle isole al mattino cielo sereno su tutte le regioni al pomeriggio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-07-2026 ore 06:15

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