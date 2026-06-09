Meteo Roma del 09-06-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il meteo previsto per Roma il 9 giugno 2026 alle 6:15 indica una giornata con condizioni di tempo stabile. Al nord, al mattino, ci saranno cieli sereni o leggermente nuvolosi. Non sono previste piogge o precipitazioni significative, e le temperature dovrebbero essere nella norma stagionale. La giornata si presenta soleggiata, con poche nuvole al mattino nelle aree del nord.

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