Il meteo previsto per Roma il 9 giugno 2026 alle 6:15 indica una giornata con condizioni di tempo stabile. Al nord, al mattino, ci saranno cieli sereni o leggermente nuvolosi. Non sono previste piogge o precipitazioni significative, e le temperature dovrebbero essere nella norma stagionale. La giornata si presenta soleggiata, con poche nuvole al mattino nelle aree del nord.

Benji & Fede, disponibile da oggi l’ultima puntata di Caro Amico. Ospiti Aurora Ramazzotti e il suo storico autore e migliore amico Paolo Gioia video Copyright © 2010 - 2026 Redazioneredazione@romadailynews.it Direttore responsabile Arrigo d'Armiento direttore@romadailynews.it Registro degli Operatori di Comunicazione n. 22836 P.I.C.F. RM 09300461002 Editore Flashpress Srl Registrazione Tribunale di RM: numero n. 236 del 26 Maggio 2010 . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 09-06-2026 ore 06:15

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