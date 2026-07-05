Da metà settimana, le temperature in Italia saliranno fino a 34 gradi, con un aumento dell’afa. Dopo i giorni di instabilità che hanno portato un raffreddamento temporaneo, l’anticiclone torna a dominare la scena. La fase di maltempo si conclude e si prevede un ritorno a condizioni più stabili e calde in molte regioni. Le temperature massime si attestano su valori elevati, accompagnate da un aumento dell’umidità nell’aria.

Archiviata la fase di instabilità che ha interessato diverse regioni italiane negli ultimi giorni rinfrescando un po’ l’aria, sull’Italia torna a imporsi l’ anticiclone. Da domenica prende infatti il via una nuova fase di caldo intenso destinata a coinvolgere progressivamente tutto il bacino del Mediterraneo, con temperature in costante aumento e condizioni di tempo stabile almeno per buona parte della prossima settimana. Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il cambiamento sarà determinato dall’espansione di un vasto campo di alta pressione subtropicale che, a partire da domenica, garantirà cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera Penisola, relegando i temporali a fenomeni isolati e limitati alle aree interne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Torna l’anticiclone sull’Italia, via a una nuova ondata di caldo: da metà settimana temperature fino a 34 gradi e afa in aumento

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METEO – Torna il Maltempo Atlantico | Previsioni Fino al 16 Gennaio

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