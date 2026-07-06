In Lombardia sono previsti picchi di 40 gradi in pianura questa settimana. Le temperature massime si attestano tra 35 e 36 gradi, proseguendo il periodo di caldo intenso iniziato a fine giugno. Le condizioni climatiche rimangono stabili con sole e temperature elevate, senza segni di diminuzione significativi.

Milano, 6 luglio 2026 – Caldo, caldo e ancora caldo. Se vi foste fatti l’illusione di poter respirare un po’, di vedere alleviato il disagio termico causato dalle alte temperature di fine giugno, dovete rassegnarvi: anche questa settimana sarà caratterizzata da sole e caldo, con punte di 35, 36 gradi nelle pianure. La causa? Un campo di alta pressione sull’Europa sud-occidentale, che insieme a una vasta area di bassa pressione centrata sulla Scandinavia, determinerà le condizioni meteorologiche sul continente. Secondo il bollettino meteo di Arpa Lombardia, emesso proprio oggi, infatti, il Nord Italia è sotto l’influenza del promontorio di alta pressione, ma con infiltrazioni di aria umida in quota dovute al movimento della bassa pressione e saranno possibili rovesci pomeridiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caldo non darà tregua alla Lombardia: in arrivo picchi di 40 gradi in pianura

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Milano, il caldo raggiunge i 40 gradi ma presto arriverà il temporale. Preoccupano i blackout

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