L’anticiclone subtropicale sta portando temperature fino a 35 gradi nelle pianure del Nord Italia, con massimi previsti tra il 25 e il 27 maggio. Entro mercoledì, le temperature si stabiliranno su questi valori. Tuttavia, sul finire della settimana sono attesi temporali che interesseranno la stessa area. La situazione meteo rimane stabile fino a metà settimana, prima di eventuali cambiamenti con l’arrivo di temporali.

Lunedì 25 maggio 2026, l’anticiclone subtropicale colpisce le pianure del Nord Italia con temperature che raggiungeranno i 34-35 gradi entro mercoledì 27 maggio. L’ondata di calore anomala interessa principalmente Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, mentre il Sud affronta infiltrazioni fresche dai Balcani con possibili temporali pomeridiani. Il monitoraggio meteo indica una fase di massima intensità dell’alta pressione tra lunedì e metà settimana. Il cuore della matrice calda si posizionerà strategicamente tra la Francia, le Alpi e il Nord Italia, determinando uno scenario estivo precoce. Per le popolazioni delle aree colpite, è fondamentale seguire gli aggiornamenti sulle mappe di pressione e sulle previsioni locali per gestire l’afa intensa prevista nelle prossime quarantotto ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nord, l’anticiclone schiaccia il meteo: picchi di 35 gradi e poi temporali

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