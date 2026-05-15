Temporali raffiche di vento e mare agitato | diramata l' allerta meteo ' gialla'

La Protezione civile della regione Campania ha emesso un'allerta meteo di colore giallo, valida dalla mezzanotte alle 20 di domani, su tutta la regione. La decisione si basa sulle previsioni del Centro Funzionale, che segnalano la possibilità di temporali, raffiche di vento e mare molto agitato. La comunicazione riguarda tutto il territorio regionale e si riferisce a condizioni meteorologiche che potrebbero influire sulla quotidianità e sulla sicurezza delle persone.

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La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di colore giallo valida dalla mezzanotte fino alle ore 20 di domani su tutto il territorio regionale, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale riguardo l’evoluzione degli scenari meteorologici in atto.Sono previsti. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maltempo. Raffiche di vento e mare agitato: aliscafi fermi, allagamenti sull'isola Sullo stesso argomento Allerta meteo gialla per temporali e raffiche di ventoIn considerazione dell'espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania a partire... Allerta meteo gialla per temporali, venti forti e mare agitatoTempo di lettura: 1 minutoLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari... Attenzione al #meteo con temporali, grandine e raffiche di vento. Nel #weekend il tempo resterà instabile, con temperature sotto media, neve sulle Alpi e nuovi rovesci da Nord a Sud: ilmeteo.net/notizie/previs… x.com Temporali e vento forte, scatta l’allerta meteo nel casertanoLa Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari metereologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colo ... casertace.net Allerta meteo gialla in Campania, temporali con pioggia, vento, grandine e fulmini sabato 16 maggioTorna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con pioggia, vento forte, grandine e fulmini per sabato 16 maggio ... fanpage.it