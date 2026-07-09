Meteo caldo africano | picco in arrivo a 45 gradi ecco la zona più colpita

L'Italia sta vivendo la terza ondata di caldo africano della stagione, con temperature che raggiungeranno fino a 45 gradi. Secondo un meteorologo di iLMeteo.it, questa ondata interesserà principalmente alcune zone del centro e del sud del paese. Le temperature più alte sono previste nelle ore più calde del giorno, con un aumento delle ondate di calore rispetto ai giorni precedenti. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito.

L’Italia è entrata nella terza ondata di caldo africano della stagione. Secondo il meteorologo di iLMeteo.it Lorenzo Tedici, non si tratta solo di picchi temporanei, ma di un regime caldo anomalo che sta diventando la nuova normalità: temperature medie giornaliere tra i 34 e 35°C, ben superiori alle medie di 30-40 anni fa (quando le massime difficilmente superavano i 30-32°C).La terza ondata durerà più di una settimana, senza tregua significativa almeno fino al 20 luglio. Nei prossimi giorni il centro del caldo si sposterà prima sulla Francia, che potrebbe registrare la sua estate più calda di sempre con valori vicini o superiori ai 40°C. Nel weekend il caldo africano colpirà in pieno l’Italia, con un’intensificazione netta all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Caldo africano in arrivo

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