Meta ha annunciato il lancio di occhiali intelligenti sempre attivi, senza interruttori. Questo nuovo dispositivo rimane costantemente connesso e funzionante, anche quando non viene utilizzato. La presenza di sensori e telecamere integrate solleva preoccupazioni sulla privacy, poiché l’accesso a immagini e dati può avvenire in modo continuo. La tecnologia, in rapido sviluppo, si muove tra innovazione e rischi, rendendo difficile stabilire limiti e controlli efficaci.

Lo sviluppo tecnologico è inarrestabile, collocato in un limbo tra l’utile e il temibile. Eppure, fin tanto che resta circoscritto in uno schermo sembra ancora controllabile, anche se le notizie ci mostrano il contrario. Quando si tratta di strumenti digitali indossabili, però, il discorso cambia e si scontra irrimediabilmente sul concetto di privacy. Se decidiamo si non fornire all’IA le nostre immagini presenti su Instagram, sarà sufficiente disabilitare l’opzione. Ma se iniziamo a essere ripresi in un luogo pubblico senza il nostro consenso e, inoltre, senza poterlo sapere, la preoccupazione aumenta. Questi, infatti, sono i timori emerso dopo alcune indiscrezioni circa un nuovo prototipo di occhiali intelligenti di Meta in grado di vedere e ascoltare tutto senza limiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Meta punta su occhiali intelligenti sempre attivi: quale sarà il problema?

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GLI OCCHIALI SMART DA AGENTE SEGRETO

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