OpenAI punta a lanciare il suo smartphone nel 2027 sarà guerra tecnologica sui device intelligenti?

OpenAI sembra essere in corsa per lanciare il suo primo smartphone nel 2027, puntando a integrare intelligenza artificiale avanzata direttamente nel dispositivo. La notizia arriva da fonti vicine all’azienda, che sottolineano come il progetto sia in fase di sviluppo e coinvolga un team dedicato. La possibilità di un device con funzioni intelligenti integrate apre a nuove sfide nel settore tecnologico e potrebbe cambiare il modo in cui si interagisce con i dispositivi mobili.

Roma, 5 maggio 2026 – Non più solo software: OpenAI starebbe preparando il suo primo smartphone, un dispositivo progettato fin dall’inizio per funzionare come un vero “agente intelligente”. Secondo indiscrezioni della filiera, la produzione di massa potrebbe partire già nella prima metà del 2027. Nessuna conferma ufficiale, ma i segnali indicano un’accelerazione decisa verso l’hardware. Uno smartphone pensato per “agire”. Il punto di rottura è chiaro: non uno smartphone tradizionale, ma una macchina costruita attorno all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è superare la logica delle app per arrivare a interazioni basate sui risultati. Meno click, più azioni automatiche.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - OpenAI punta a lanciare il suo smartphone nel 2027, sarà guerra tecnologica sui device intelligenti? Notizie correlate OpenAI sfida il mercato: lo smartphone con IA totale arriva nel 2028? Cosa sapere OpenAI punta a produrre uno smartphone con IA agentica entro il 2028. Leggi anche: Ritardi sui lavori per il Lido, riapertura nel 2027. Ecco come sarà il centro sportivo di Milano Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pubblicità su ChatGPT: OpenAI prepara il lancio in Europa? Gli indizi; OpenAI si prepara a lanciare uno smartphone sull’intelligenza artificiale; Rivoluzione smartphone: OpenAI punta a un telefono senza app; OpenAI modifica le regole sul trattamento dei dati: ora potrà anche ricevere informazioni dagli inserzionisti. OpenAI punta a lanciare il suo smartphone nel 2027, sarà guerra tecnologica sui device intelligenti?Non uno smartphone tradizionale, ma una macchina costruita attorno all’intelligenza artificiale. L’obiettivo è superare la logica delle app per arrivare a interazioni basate sui risultati ... msn.com OpenAI si prepara a lanciare un proprio smartphone AI?OpenAI lavora a uno smartphone con AI integrata: ecco le specifiche, architettura e possibili scenari di lancio. msn.com Dalle domande sulle vittime “necessarie” per finire nei media agli orari di punta nel campus: emergono i dialoghi tra il killer della Florida e l’IA. E scatta l’indagine su OpenAI - facebook.com facebook Anthropic punta a 900 miliardi: il sorpasso su OpenAI è vicino x.com