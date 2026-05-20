Nuovi occhiali intelligenti di Samsung e Google | addio smartphone

Durante il Google IO 2026, Samsung Electronics e Google hanno annunciato due nuovi modelli di occhiali intelligenti, sviluppati in collaborazione con i marchi di eyewear Gentle Monster e Warby Parker. I dispositivi sono stati presentati come una novità nel settore della tecnologia indossabile, con funzionalità che potrebbero sostituire gli smartphone. I dettagli sui design e le specifiche tecniche sono stati condivisi durante l'evento, senza ulteriori annunci ufficiali riguardo a disponibilità o prezzi.

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In occasione del Google IO 2026, Samsung Electronics e Google hanno presentano i loro nuovi occhiali intelligenti, offrendo una prima anticipazione di due modelli premium realizzati in collaborazione con partner specializzati nell’eyewear (Gentle Monster e Warby Parker).Progettati per funzionare. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Samsung Is OFICIALLY Taking Over! | Samsung Smart Glasses Sullo stesso argomento Occhiali intelligenti google segreti pronti a stupireQuesto testo sintetizza le impressioni sui nuovi occhiali intelligenti Google presentati a MWC 2026, analizzando i prototipi mostrati, le capacità di... Samsung anticipa cosa aspettarsi dai suoi occhiali intelligenti in arrivo quest’annoquesto profilo sintetico analizza le novità emerse su un nuovo modello di occhiali intelligenti samsung, presentate al Mobile World Congress di... Occhiali intelligenti che non disturbano: la prova dei G2 di Even Realities x.com Google annuncia i nuovi occhiali intelligenti: assistenza IA con Gemini, traduzioni in tempo reale, foto e altre funzionalitàGoogle presenta due tipologie di dispositivi intelligenti: gli occhiali audio, che offrono assistenza vocale direttamente all'orecchio, e quelli con display. Gli occhiali audio saranno i primi ... multiplayer.it Gli occhiali Meta Display ottengono la scrittura a mano neurale + Gli sviluppatori possono ora creare per questi occhiali intelligenti! reddit Come sono i nuovi smart glasses Android XR di Google visti da vicinoAbbiamo partecipato a una demo organizzata dal colosso, provando alcuni dei nuovi occhiali intelligenti alimentati dalla piattaforma di realtà mista ... wired.it