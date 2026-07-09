Merz | ‘Usa hanno approvato la vendita di Tomahawk alla Germania’

Il cancelliere tedesco ha annunciato che gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di missili Tomahawk alla Germania. Durante un intervento al Bundestag, ha riferito di aver raggiunto un accordo con gli americani e che i missili potranno essere stazionati nel paese. La notizia riguarda la possibilità di collocare le testate in territorio tedesco, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità della consegna.

Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un “accordo” con gli americani. “I Tomahawk potranno essere stazionati in Germania”, ha aggiunto. “Così chiudiamo un importante buco nella nostra difesa”, ha affermato Merz. Volkswagen chiuderà quattro fabbriche in Germania nei prossimi anni. È quello che scrive lo Spiegel, sul suo portale. Secondo il magazine, entro cinque anni il colosso dell’auto tedesca, chiuderà i siti di Zwickau, Emden. Nel 2032 seguirà la chiusura di Hannover e nel 2034 quella di Neckarsulm. Nelle quattro fabbriche lavorano 40 mila dipendenti. In aggiunta, per reagire alla crisi del settore, il ceo Oliver Bume vuole tagliare fino a 50 mila posti entro il 2030. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riarmo europeo? No, la Germania vuole i Tomahawk Usa anche se Trump minaccia di ritirare le truppeLa Germania ha manifestato l’intenzione di acquistare i missili Tomahawk dagli Stati Uniti, nonostante le minacce dell’ex presidente di ritirare le...

La minaccia di Trump a Berlino dopo le critiche di Merz: via i soldati Usa dalla GermaniaDopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco, che ha affermato che gli Stati Uniti stanno subendo un’umiliazione dall’Iran, l’ex presidente ha...

Temi più discussi: Trump: 'Spagna cattiva, Italia buona. Piccoli screzi ma la Nato è unita'; Desenzano, incendio in un magazzino edile vicino a un allevamento di cani; Trump: 'Deluso dalla Nato, Meloni mi piace ma non ci ha aiutato'. La premier: 'Rapporti cordiali'; Precipitò dal pizzo Tresero: alpinista 47enne muore a due anni dall'incidente.

Gli Usa hanno approvato la vendita alla Germania dei #Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk potranno essere stazionati in Germania, ha ag - X x.com

Merz, Usa hanno approvato la vendita di Tomahawk alla Germania(ANSA) - BERLINO, 09 LUG - Gli Usa hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un accordo c ... msn.com

Germania, svolta nella difesa. Merz: Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di missili TomahawkGli Usa hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con ... ilmessaggero.it