Dopo le dichiarazioni del cancelliere tedesco, che ha affermato che gli Stati Uniti stanno subendo un’umiliazione dall’Iran, l’ex presidente ha risposto minacciando di ritirare i soldati statunitensi dalla Germania. La discussione si è accesa nel contesto delle tensioni tra Washington e Berlino, con Trump che ha espresso chiaramente l’intenzione di rivedere la presenza militare nel paese europeo. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra gli alleati e le recenti dichiarazioni politiche.

Donald Trump reagisce alle parole del cancelliere tedesco Frederich Merz, che qualche giorno fa ha sostenuto che gli Usa stanno subendo un’umiliazione dall’Iran. Il presidente Usa ha annunciato che il Paese sta «studiando e valutando una possibile riduzione» dei propri soldati di stanza in Germania. Trump non è nuovo a queste intimidazioni, prospettate già nel suo primo mandato nel 2020, quando aveva annunciato che avrebbe ridotto la presenza delle truppe di un terzo nella Repubblica federale. Inoltre, l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che una «decisione» sulla presenza militare in Germania, ritenuta fondamentale per la difesa della Nato e anche vitale per la proiezione della potenza americana nel resto del mondo, arriverà «nel prossimo breve periodo di tempo».🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La minaccia di Trump a Berlino dopo le critiche di Merz: via i soldati Usa dalla Germania

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