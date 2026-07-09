Mercato Milan Live | Seguiti Karetsas e Alajbegovi? Atta va alla Fiorentina

Il mercato del Milan si concentra su Karetsas e Alajbegovi?, mentre Atta passa alla Fiorentina. La giornata di giovedì 9 luglio 2026 segna un'altra fase nelle trattative di mercato rossonero, con aggiornamenti sui nomi in uscita e in entrata. La sessione estiva prosegue con movimenti che potrebbero influenzare la rosa della prossima stagione. Tutti gli sviluppi vengono seguiti in tempo reale, offrendo un quadro aggiornato delle trattative in corso.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 9 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Le ultime ore, però, sono state catalizzate dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Rúben Amorim, introdotto ai giornalisti dal proprietario Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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