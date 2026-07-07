Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello Piace Karetsas Gila in chiusura!
Il presidente del Milan ha incontrato il tecnico portoghese a Milanello. Sul fronte delle trattative, il club sta trattando con un centrocampista che piace molto. Si lavora anche per chiudere l’acquisto di un attaccante, con l’accordo ormai vicino. Il mercato rossonero prosegue con diverse trattative in corso e aggiornamenti quotidiani.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, martedì 7 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Rifiutata la prima offerta dei rossoneri per Mario Gila: a Claudio Lotito, Presidente della Lazio, non bastano più 25 milioni di euro. Ne vuole 30 garantiti. È atteso, nelle prossime ore, il rilancio del Diavolo. Una volta che sarà chiusa l'operazione per il centrale spagnolo, i rossoneri si concentreranno anche sulle cessioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Segui gli aggiornamenti su Milan.
Notizie e thread social correlati
Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello. Piace Karetsas. Attesa GilaAlle 10:30, il nuovo direttore sportivo ha incontrato il tecnico a Milanello per discutere delle prossime operazioni di mercato.
Mercato Milan Live | Gila, le parole dell'agente. Piace Karetsas. Leão alla Roma?L'agente di Gila ha commentato la situazione del giocatore, mentre il Milan è interessato a Karetsas.
Temi più discussi: Milan, Cardinale va all-in sul mercato: nuovo colpo in arrivo. l'Inter di Marotta è al palo!; Cardinale-Amorim, vertice a Lisbona per il nuovo Milan. I nomi sul tavolo: Antonio Silva, Hjulmand e...; Gila a un passo dal Milan: le cifre; I prossimi obiettivi di mercato del Milan dopo Gonçalo Ramos: vertice Cardinale-Amorim a Lisbona, chi può arrivare in rossonero.
Gerry #Cardinale insieme a Rúben #Amorim a Milanello: parte l’avventura del portoghese, totalmente coinvolto anche nelle strategie di mercato rossonere. via @FabrizioRomano | @MatteMoretto x.com
Mercato Milan Live | Riparte la ricerca della dirigenza. I primi nomi per #Amorim #milan #SempreMilan #calciomercato facebook
[Schira] Il Milan ha offerto a Oliver Glasner un contratto fino al 2028 (€4M all'anno), con un'opzione di rinnovo fino al 2029. I colloqui sono in corso per raggiungere un accordo. reddit
Milan scatenato, già 100 milioni sul mercato! Dopo Goncalo Ramos si chiude per GilaMILANO - Un mese fa il Milan navigava a vista su una barca senza equipaggio dopo la decisione del proprietario del club, Gerry Cardinale, di sollevare tutti dall’incarico. Una scelta forte, che ha por ... msn.com
Mercato Milan, CorSera: Il colpo di Cardinale: soffia Gila all bigL'edizione odierna del Corriere della Sera titola così stamattina sul mercato del Milan: Il colpo di Cardinale: soffia Gila all big. milannews.it