Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello Piace Karetsas Gila in chiusura!

Notizia in breve

Il presidente del Milan ha incontrato il tecnico portoghese a Milanello. Sul fronte delle trattative, il club sta trattando con un centrocampista che piace molto. Si lavora anche per chiudere l’acquisto di un attaccante, con l’accordo ormai vicino. Il mercato rossonero prosegue con diverse trattative in corso e aggiornamenti quotidiani.