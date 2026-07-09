Mercato immobiliare le banche anticipano la stretta della Bce | i mutui sono già alle stelle

Da lanotiziagiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A maggio, il tasso sui nuovi mutui per l'acquisto di case ha raggiunto quasi il 4%. Le banche stanno già aumentando i tassi, anticipando le decisioni della Banca centrale europea. La crescita dei mutui prosegue, con i costi che salgono di conseguenza. I finanziamenti richiesti continuano a crescere, rendendo più costoso il mercato immobiliare.

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La crescita dei mutui continua, anticipando anche le mosse della Bce. Il tasso sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni a maggio è infatti salito fino a sfiorare il 4%. Un aumento che è arrivato prima della decisione della Banca centrale europea, presa solamente a giugno, di rialzare i tassi di 25 punti base. La Banca d’Italia rileva l’aumento del tasso annuale effettivo globale (Taeg), che ha raggiunto il 3,96% (era al 3,91% nel mese precedente). Il tasso per i nuovi finanziamenti di credito al consumo è stato del 10,37% mentre i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,67%. Infine, i tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stabili allo 0,65%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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