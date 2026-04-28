bankitalia la guerra frena la domanda di prestiti e mutui alle banche

Le banche in Italia prevedono un calo della richiesta di prestiti e mutui nel trimestre attuale, attribuendolo agli effetti degli eventi bellici. Famiglie e imprese mostrano una maggiore cautela nel richiedere finanziamenti, influenzate dalla situazione di instabilità. La situazione ha portato a una diminuzione delle operazioni di prestito rispetto ai periodi precedenti.

Le banche italiane si attendono, nel trimestre in corso, un calo della domanda di prestiti e mutui da parte di famiglie e imprese a causa degli eventi bellici e dell’andamento dei prezzi dell’energia. È quanto emerge dall’indagine sul credito condotta dalla Banca d’Italia nell’ambito di quella della Bce. Gli eventi «avrebbero favorito un atteggiamento attendista delle imprese» si legge. Gli istituti di credito segnalano come, per le stesse cause, ci sarà un «irrigidimento sui finanziamenti» con un impatto più marcato per i settori maggiormente esposti. Nel primo trimestre del 2026 i criteri di offerta sui prestiti alle imprese erano rimasti invariati e anche i termini e le condizioni sono risultati nel complesso stabili.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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