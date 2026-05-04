Recentemente, la Banca centrale europea ha mantenuto invariati i tassi di interesse, creando l’impressione di una stabilità temporanea. Tuttavia, le previsioni di mercato indicano che potrebbero esserci nuovi aumenti entro la fine dell’anno. Questa situazione influisce direttamente sulle famiglie che hanno stipulato mutui, poiché i tassi fermi non garantiscono una riduzione immediata delle rate o una maggiore tranquillità finanziaria.

La pausa decisa dalla Banca centrale europea sui tassi d’interesse somiglia più a una sospensione temporanea che a un vero cambio di rotta. I mercati, infatti, continuano a scommettere su nuovi rialzi entro la fine dell’anno, con conseguenze dirette per milioni di famiglie italiane alle prese con un mutuo. Secondo le indicazioni che emergono dall’analisi della curva dei futures, le attese sono per almeno due aumenti complessivi pari allo 0,50% entro i prossimi mesi. Un percorso che, salvo scossoni improvvisi sul piano globale, potrebbe non esaurirsi nel breve periodo: le stime indicano infatti un ulteriore possibile ritocco all’inizio del 2027, seguito poi da una fase di stabilità dei tassi fino alla prima metà del 2029.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Mutui, tregua solo apparente: i tassi fermi della Bce non rassicurano le famiglie

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