Giorgia Meloni ha dichiarato di voler mantenere l’unità dell’Occidente, ottenendo un rinvio sulle spese militari. La leader ha confermato di non avere rimpianti e di non voler cambiare posizione, anche se ha riferito di tensioni con l’ex presidente degli Stati Uniti, affermando che le cose sono andate come tutti hanno visto. La discussione con l’ex alleato ha influenzato il clima politico.

Niente rimpianti, nessun ripensamento. Giorgia Meloni non nasconde le scintille con Donald Trump ("Le cose stanno come avete visto tutti"), ma a rovinare il clima da resa dei conti ci pensa lui. Dopo aver bollato come "pessima" la scelta di negare le basi per l’attacco all’Iran, il tycoon aspetta la fine del vertice per addolcire i toni: "La Spagna si è comportata male, ma l’Italia bene. Ha solo avuto un brutto momento". Che l’asse con Washington sia litigioso o cinguettante, alla premier importa poco: "Non mi pento di nulla". Rivendica l’"investimento politico sull’unità dell’Occidente" a 360 gradi: a Palazzo Chigi non si fa "piccolo cabotaggio", c’è una strategia in testa, "mossa solo dall’interesse nazionale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni punta sull’unità dell’Occidente. E ottiene tempo sulle spese militari

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Meloni alla Nato: non mi pento di nulla, linea ferma su unità occidentale e rapporti USA

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