Al termine di un vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha dichiarato di non pentirsi delle sue decisioni, sottolineando il suo obiettivo di unità dell’Occidente. Ha annunciato che l’Italia continuerà a fornire aiuti militari a Kiev. Rispondendo a una domanda, ha affermato di non rimpiangere l’investimento politico sul rapporto con l’ex presidente degli Stati Uniti.

«Non mi pento di nulla di quello che ho fatto». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una conferenza stampa al termine del vertice Nato, ad Ankara, rispondendo a chi le domandava se si pente dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. «L'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente - ha aggiunto -. Non è strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori. Con Trump ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto ma non cambio idea». Le parole di... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Meloni: «Trump? Non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente. Dall'Italia ancora aiuti militari a Kiev»

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Meloni su Trump: Sono allibita, dichiarazioni inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai

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