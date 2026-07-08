Meloni | Trump? Non cambio idea sull’unità dell’Occidente Sulle spese per la difesa stabiliamo noi tempi e modi

Da secoloditalia.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un vertice, il governo italiano ha presentato un’idea di sicurezza che copre vari aspetti, non solo la difesa militare. Tra i temi discussi, il premier ha affermato di mantenere la posizione sull’unità dell’Occidente e ha dichiarato che l’Italia deciderà tempi e modalità per le spese di difesa. L’incontro è durato poco, ma è stato definito intenso.

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Un vertice «breve ma intenso» al quale l’Italia ha portato un’idea di sicurezza a tutto campo, che non riguarda solo la difesa «ma tocca la vita quotidiana dei cittadini». Giorgia Meloni è arrivata ad Ankara forte di investimenti arrivati al 2,8% del Pil e della prospettiva di incrementarli ulteriormente. Non come supina risposta a una pressione esterna, ma nella consapevolezza che il tema è di primaria importanza per l’interesse nazionale. Di più, di sovranità. La premier è stata molto chiara nella conferenza stampa al termine del vertice Nato: «Vogliamo rispettare gli impegni sulle spese per la difesa, lo stiamo facendo e lo faremo ma in modo sostenibile, stabilendo noi i tempi, i modi e le priorità in base al contesto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Meloni: «Trump Non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente»

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