La premier italiana ha affermato che l’Europa deve difendere i propri confini con umanità e fermezza. Ha sottolineato come l’Unione Europea stia adottando una strategia più decisa nella gestione dei flussi migratori, rispondendo alle richieste avanzate dall’Italia negli ultimi anni. La leader ha evidenziato un cambio di approccio, che combina solidarietà e intransigenza, per affrontare le sfide legate alle migrazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La premier rivendica il cambio di strategia dell’Unione Europea. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sostiene che l’Unione Europea stia progressivamente adottando un approccio più incisivo nella gestione dei flussi migratori, in linea con le richieste avanzate dall’Italia negli ultimi anni. Attraverso un messaggio pubblicato sui social, la premier ha ricordato che l’obiettivo del Governo era quello di promuovere una politica migratoria europea più concreta, responsabile e orientata alla tutela della sicurezza dei cittadini, evidenziando come i recenti sviluppi confermino questa direzione. Sanzioni contro le reti criminali del traffico di migranti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Meloni, l’Europa difenda i propri confini con umanità ma anche intransigenza

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