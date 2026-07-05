Ogni civiltà definisce i propri confini e nemici attraverso cani da guardia, migranti o ricchezza. Un commento suggerisce che i cani dei ricchi abbaierebbero contro i poveri, rappresentando la paura di perdere ciò che si possiede. Si evidenzia come le barriere sociali e materiali possano essere interpretate come difese contro l’altro, spesso quello meno abbiente. La riflessione collega comportamenti di difesa a una negazione dell’altro, legata alla percezione di minaccia alle proprie risorse.

.’Interessante vero? I cani dei ricchi abbaiano sempre ai poveri. A chi abbaiano? Alla negazione dell’altro compiuta dal ricco. Sto usando il termine ‘ricco’ per riferirmi a una persona che nega l’altro perchè ha paura di perdere quello che possiede. Il mio cane sa esattamente chi sono i miei nemici’. Sono parole estratte da Emozioni e linguaggio in educazione e politica. L’autore è Humberto Maturana, biologo e filosofo morto il 6 maggio del 2021 a Santiago nel Cile. Durante il mio soggiorno nei pressi di Abano Terme alla periferia di Padova ero stato colpito dalla moltitudine dei cartelli ‘attenti al cane’. La messa in guardia, con tanto di disegno esplicativo, si voleva come un deterrente per eventuali visite indesiderate nelle ricche (e ben difese elettronicamente) ville dei vicini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Cani da guardia, migranti e ricchezza: così ogni civiltà sceglie i propri confini e nemici

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