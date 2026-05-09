Meloni incontra Rubio | Italia e Stati Uniti sanno quanto è importante il legame transatlantico Ma sanno anche che ognuno deve tutelare i propri interessi

Da 361magazine.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il ministro degli Esteri italiano ha incontrato il senatore statunitense in visita ufficiale. Durante l'incontro si è parlato del legame tra i due paesi, con entrambe le parti che hanno ribadito l'importanza di tutelare gli interessi nazionali. I toni sono stati cordiali e si è espresso il desiderio di collaborare, anche se nessuna delle parti ha modificato la propria posizione.

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Dopo Papa Leone XIV, Rubio incontra a Roma Giorgia Meloni. I toni sono cordiali e c’è la volontà di collaborare, ma nessuno dei due fa passi indietro. “Incontro molto positivo con la premier Meloni a Roma per rafforzare la partnership strategica tra Italia e Stati Uniti”, scrive Rubio su X, pubblicando una foto della stretta di mano a Palazzo Chigi. Il capo della diplomazia americana parla di “impegno degli Stati Uniti a lavorare insieme sulle priorità comuni”. Con Meloni discute di sicurezza regionale, Medio Oriente, Ucraina e della necessità di tenere unita l’alleanza transatlantica davanti alle crisi globali. Palazzo Chigi descrive l’incontro come un “confronto ampio e costruttivo”.🔗 Leggi su 361magazine.com

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