Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente turco ha consegnato a tutti i leader partecipanti un regalo inatteso: una pistola revolver con le iniziali del destinatario e un kit di proiettili. Tra i destinatari c'era anche la premier di un paese europeo. La consegna è avvenuta al termine dei lavori del summit, conclusosi mercoledì pomeriggio. La donazione è stata fatta in un contesto ufficiale e si è trattato di un gesto simbolico.

Un regalo. Inatteso. Per tutti i leader partecipanti al vertice Nato. La premier Giorgia Meloni, come molti suoi colleghi, ha ricevuto in dono una pistola revolver dal presidente turco e padrone di casa Recep Tayip Erdogan in occasione del summit di Ankara che si è concluso mercoledì pomeriggio. Una revolver personalizzata prodotta in Turchia con il nome di ogni leader inciso sulla canna – “Giorgia Meloni” – e i documenti firmati in persona da Erdogan per poterla espatriare. La pistola sarebbe una Sarsilmaz Sr 38, il principale costruttore privato di armi in Turchia, ed è un modello semiautomatico da uso sportivo. Ogni confezione regalo conteneva la pistola, una scatola di cartucce, i documenti per la deroga alle normative turche e una lettera firmata dal padrone di casa Erdogan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni e gli altri leader si prendono il regalino di Erdogan: una pistola con le iniziali e il kit dei proiettili

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Meloni tells leaders at G7 she quit smoking - months after Erdogans advice

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