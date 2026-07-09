Al vertice Nato, il governo italiano ha dichiarato di voler mantenere il rapporto con l’ex presidente statunitense e rispettare gli impegni sulla Difesa. La priorità è preservare la sicurezza nazionale senza compromettere la sostenibilità economica. La leader italiana ha sottolineato l’importanza di un approccio realistico e prudente nelle scelte internazionali, senza specificare ulteriori dettagli o accordi.

Giorgia Meloni esce dal vertice Nato con una linea chiara: mantenere il rapporto con Donald Trump, rispettare gli impegni sulla Difesa e tenere insieme sicurezza nazionale e sostenibilità economica. La premier rivendica la scelta fatta nei mesi scorsi e respinge l’idea di una subordinazione politica a Washington, spiegando che in questa fase l’interesse italiano passa anche dalla capacità di restare dentro il cuore dell’Alleanza Atlantica. Il punto più delicato riguarda le spese militari. L’Italia conferma l’obiettivo di aumentare gli investimenti nella Difesa, ma lo farà secondo tempi compatibili con la tenuta dei conti pubblici e con le priorità interne. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni difende il rapporto con Trump: “Rispetteremo gli impegni”. Al vertice Nato l’Italia sceglie realismo e prudenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giorgia Meloni: Trump ha totalmente inventato, io e l'Italia non imploriamo mai

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato, Meloni su Trump: ‘Non mi pento di nulla. Difesa? Rispetteremo impegni’Al termine del vertice Nato ad Ankara, il presidente del Consiglio ha dichiarato di non avere rimpianti e ha assicurato che l’Italia continuerà a...

Vertice Nato, Meloni: “Rispettiamo gli impegni Nato ma in modo sostenibile e stabilendo priorità”La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia continuerà a rispettare gli impegni della Nato sull’aumento delle spese per la difesa, ma con...

Temi più discussi: Meloni su Trump: Non mi pento di nulla; Trump e Meloni, dall'idillio alla rottura: cosa è successo; Meloni dopo l’incontro (anche) con Trump ad Ankara: Com’è andata? Rapporti cordiali; Nato, Meloni rivendica la linea dell’Italia. E tira dritto anche su Trump.

Al termine del vertice NATO, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito di non avere rimpianti per il rapporto costruito con Donald Trump, definendolo un investimento politico basato sulla sua visione dell'Occidente e sugli interessi dell'Italia. Melo x.com

Meloni: Rispettiamo gli impegni Nato, ma decidiamo noi le priorità. E le spese restano in ItaliaRispettiamo gli impegni della Nato, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice dell'Alleanza ad Ankara rivendicando la line ... msn.com

Vertice Nato ad Ankara, Meloni difende l'investimento politico e chiede spese in ItaliaAl termine del vertice Nato ad Ankara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha difeso il suo investimento politico sul rapporto con Donald Trump, ha ribadito l'impegno dell'Italia nei confronti d ... notizie.it