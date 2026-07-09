Meloni da Ankara | Al tavolo Nato una sola priorità l’Italia

Da Ankara, Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia partecipa alle riunioni della NATO con un’unica priorità, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Ha pubblicato un breve video in cui afferma: “L’Italia siede al tavolo con una sola bussola: la tutela dell’interesse nazionale”. La dichiarazione si riferisce alla sua posizione durante i meeting e alle linee guida che guida la partecipazione italiana alle discussioni dell’Alleanza.

Da Ankara Giorgia Meloni pubblica un video breve con una frase secca: “L’Italia siede al tavolo con una sola bussola: la tutela dell’interesse nazionale”. La premier partecipa al vertice Nato con un mandato chiaro: confermare l’impegno italiano sull’aumento delle spese militari, ma senza deleghe in bianco. Tradotto: “Lo facciamo, ma lo decidiamo noi”. Tempi, modi, priorità e soprattutto destinazione dei fondi: devono restare in Italia. È la risposta a una necessità scomoda. Aumentare il budget militare non è popolare, ma secondo Palazzo Chigi è indispensabile per garantire “autonomia strategica”. E mentre a Bruxelles si discute di percentuali, a Roma si ridefinisce l’agenda. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Il vecchio patto NATO è appena CROLLATO… lEuropa deve difendersi da sola

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