Meloni da Ankara | Al tavolo Nato una sola priorità l’Italia

Da 361magazine.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da Ankara, Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia partecipa alle riunioni della NATO con un’unica priorità, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. Ha pubblicato un breve video in cui afferma: “L’Italia siede al tavolo con una sola bussola: la tutela dell’interesse nazionale”. La dichiarazione si riferisce alla sua posizione durante i meeting e alle linee guida che guida la partecipazione italiana alle discussioni dell’Alleanza.

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Da Ankara Giorgia Meloni pubblica un video breve con una frase secca: “L’Italia siede al tavolo con una sola bussola: la tutela dell’interesse nazionale”. La premier partecipa al vertice Nato con un mandato chiaro: confermare l’impegno italiano sull’aumento delle spese militari, ma senza deleghe in bianco. Tradotto: “Lo facciamo, ma lo decidiamo noi”. Tempi, modi, priorità e soprattutto destinazione dei fondi: devono restare in Italia. È la risposta a una necessità scomoda. Aumentare il budget militare non è popolare, ma secondo Palazzo Chigi è indispensabile per garantire “autonomia strategica”. E mentre a Bruxelles si discute di percentuali, a Roma si ridefinisce l’agenda. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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