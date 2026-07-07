Al vertice Nato in corso ad Ankara, il governo italiano ha presentato un piano dettagliato per la difesa comune, senza lasciarsi coinvolgere da provocazioni e meme di Trump. La delegazione italiana ha portato sul tavolo proposte concrete, ignorando le tensioni e le frecciate arrivate da altri membri. Il summit si svolge in un clima di confronto diretto tra i Paesi alleati, con incontri ufficiali e discussioni sulle strategie di sicurezza.

Vertice Nato, al via oggi il “summit della verità” ad Ankara: l’Italia si siede al tavolo snobbando provocazioni e meme di Trump e rispondendo con i fatti. Un silenzio e un pragmatismo politico-diplomatico che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite estemporanee del presidente Usa. E anche stavolta il governo di Roma sceglie il più classico dei davanti all’ultimo affondo del tycoon alla premier del meme pubblicato nelle scorse ore (alla vigilia dell’incontro) su Truth. Vertice Nato al via, Meloni ad Ankara: ecco cosa c’è sul tavolo. L’exploit del capo della Casa Bianca arriva alla vigilia del summit Nato di Ankara, dove Trump si appresta a richiamare all’ordine i partner europei sulle spese per la difesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Vertice Nato al via ad Ankara, l’Italia risponde coi fatti: Meloni porta il piano italiano per la difesa comune. Ecco cosa c’è sul tavolo

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