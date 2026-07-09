Giorgia Meloni ha concluso il suo intervento a Ankara dichiarando: «Non mi pento di nulla di quello che ho fatto». La frase richiama il celebre brano di Edith Piaf, anche se la premier non ha usato il francese. La sua dichiarazione è stata pronunciata al termine di una serie di discorsi durante la visita ufficiale in Turchia. Nessuna altra precisazione è stata fornita riguardo alle sue scelte o alle questioni affrontate.

Non, je ne regrette rien. Giorgia Meloni non lo dice in francese, ma la sostanza è quella di Edith Piaf: «Non mi pento di nulla di quello che ho fatto». Al vertice Nato di Ankara l’argomento più interessante è sempre Donald Trump. A maggior ragione perché ha iniziato la giornata dichiarando chiuso il cessate il fuoco con l’Iran, per poi reclamare ancora la Groenlandia, attaccare la Spagna e ribadire che l’Italia «ha fatto molto male» a non concedere le basi agli aerei da guerra americani. Nella conferenza stampa al termine del summit la premier evita, anche stavolta, di rispondere ai suoi attacchi diretti. Ammette di non avere elementi per giudicare se la decisione di riaprire le ostilità con Teheran sia giusta («non ero al tavolo delle trattative e quindi non so se ci fossero margini per andare avanti col negoziato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni ad Ankara, "non mi pento di nulla": la frase con cui chiude la partita

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