La premier italiana è arrivata ad Ankara per il summit della Nato. Durante la conferenza stampa, ha affermato di non pentirsi delle sue azioni. Tra sorrisi e sguardi tesi, ha incontrato il presidente americano, con cui ha scambiato saluti formali. Nessuna dichiarazione ufficiale sulle conversazioni. La visita si svolge nel giorno in cui si registrano tensioni tra i leader, con sguardi che alternano cordialità a freddo evidente.

Il gelo dietro i sorrisi. «Non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto», dice Giorgia Meloni in conferenza stampa ad Ankara. E’ atterrata ieri sera nella capitale turca per il summit della Nato, la premier. Pronta a sedere allo stesso tavolo di Donald Trump dopo l’escalation di attacchi e insulti con cui il tycoon ha cannoneggiato la leader del governo italiano. L’ultimo solo pochi giorni fa, quel “meme” con cui il presidente Usa invocava per lei un “ordine restrittivo”. Meloni, Trump e il vertice di Ankara Ad Ankara Meloni era arrivata con un’intenzione precisa: ridurre al minimo indispensabile i contatti ravvicinati con l’inquilino della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilmessaggero.it - Meloni-Trump, sorrisi e gelo ad Ankara. La premier: «Non mi pento di quello che ho fatto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni su Trump: I leader religiosi non facciano quello che chiedono i politici

Notizie e thread social correlati

Trump-Meloni, gelo e lodi ad Ankara: “Mi piace ma ha sbagliato sull’Iran”Durante una visita ufficiale, il presidente degli Stati Uniti è arrivato ad Ankara a bordo del nuovo Air Force One dorato.

Vertice Nato, Meloni ad Ankara: la premier non replica al nuovo attacco di TrumpIl giorno dopo l’attacco di Donald Trump contro la premier, da palazzo Chigi non sono arrivate dichiarazioni ufficiali.

Temi più discussi: Non reagire, ma non fidarsi più. Il gelo di Meloni spiazzata dal meme di Trump; La nuova posizione su Kiev, i calcoli sul riarmo, il fattore Trump: Meloni verso il vertice Nato; Vertice Ankara, Meloni al tavolo di Trump: I rapporti con lui? Cordiali. Prove di disgelo ma restano le distanze; Vertice Nato sorrisi oppure musi lunghi?.

Trump vuole che Meloni sia tenuta lontana da lui. È il fallimento di una politica estera che Meloni ha fondato, come quella interna, sulla vacuità: selfie, sorrisi, smorfie, abbracci con i leader per mostrare una confidenza che è solo mancanza di autorevolezza. P x.com

Vertice Ankara, Meloni al tavolo di Trump: I rapporti con lui? Cordiali. Prove di disgelo ma restano le distanzeANKARA Rapporti cordiali. Giorgia Meloni si spiega in due parole. Sono quasi le dieci di sera quando la presidente del Consiglio appare nella hall del suo hotel in pieno centro ... ilmessaggero.it

Trump e Meloni, dall'idillio ai continui attacchi del tycoon: cosa è successoIl 17 aprile del 2025 Meloni viene ricevuta ufficialmente per la prima volta alla Casa Bianca. In quell’occasione invita Trump in Italia con l'idea di organizzare un incontro con l'Europa. Sullo sfo ... tg24.sky.it