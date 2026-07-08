La presidente del Consiglio ha dichiarato di non avere rimpianti riguardo alle sue posizioni e ha negato di aver avuto uno scontro con l'ex presidente degli Stati Uniti durante una conferenza stampa a margine del vertice Nato di Ankara.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha smorzato le polemiche con Donald Trump durante una conferenza stampa tenuta a margine del vertice Nato di Ankara. Meloni ha mantenuto le sue posizioni, dicendo di non essersi pentita di quello che ha fatto e sottolineando l’importanza dell’unità occidentale. Meloni smorza le polemiche con Trump Le affinità con Trump e l'interesse italiano Come è cambiata la posizione di Meloni nei confronti di Trump Meloni smorza le polemiche con Trump Giorgia Meloni ha parlato con i giornalisti a margine del vertice Nato di Ankara, anche del suo rapporto con Donald Trump, dichiarando: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Giorgia Meloni e lo scontro con Donald Trump, la premier chiude le polemiche: "Non mi pento di nulla"

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Giorgia Meloni clearly rattled Donald Trump!

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