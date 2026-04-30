Sicurezza ambientale così il clima entra nella strategia euro-mediterranea Il libro presentato da Med-Or

Questa settimana a Roma, la Med-Or Italian Foundation ha organizzato un workshop dedicato alla sicurezza ambientale e al ruolo del clima nelle strategie euro-mediterranee. Durante l’incontro sono stati illustrati come il cambiamento climatico stia entrando nelle priorità di sicurezza e di politica strategica, modificando le modalità di affrontare le sfide ambientali e di sicurezza nella regione. Sono stati presentati studi e analisi che evidenziano questa trasformazione.

Un workshop ospitato questa settimana a Roma dalla Med-Or Italian Foundation ha offerto un’indicazione chiara di come il cambiamento climatico venga ormai riformulato all’interno dei circuiti strategici e di sicurezza. La presentazione del volume “The Challenge of Environmental Security in the Euro-Mediterranean Region”, pubblicato da Springer con il sostegno del Nato Science for Peace and Security (Sps) Programme, ha segnato il punto di arrivo di un percorso di ricerca avviato nel 2024 in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri del Regno di Giordania e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Svoltosi il 29...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Sicurezza ambientale. così il clima entra nella strategia euro-mediterranea. Il libro presentato da Med-Or Notizie correlate Palermo capitale del clima: via alla nuova edizione di Earth day Med, il festival del clima del MediterraneoC’è un luogo, oggi più di altri, in cui le crisi globali si intrecciano e diventano visibili: è il Mediterraneo. «Clima ingiusto», un nuovo welfare ambientale e sociale per le vittime del climaLibri Sette storie diverse, esemplificative delle crisi sociali provocate dai cambiamenti climatici e dalle politiche di transizione energetica Libri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Come va al lavoro? Perché l’ambiente psicosociale è così importante; Veolia al Fuorisalone con Infinity, invito al dialogo sulla sicurezza ambientale; Veolia, al Fuorisalone un'installazione sulla sicurezza ambientale; I diritti per le donne pastore, pilastro della sicurezza alimentare. Med-Or presenta una pubblicazione scientifica sulla sicurezza ambientaleSi è tenuto oggi a Roma il workshop La sfida della sicurezza ambientale e dei cambiamenti climatici nella regione Euro-Mediterranea ... italpress.com Ponte, dall’interesse pubblico alla sicurezza. Così il governo prova a convincere la Corte dei contiROMA - L’obiettivo è conformarsi alle indicazioni della Corte dei conti, che più volte ha impresso la matita rossa sulla delibera del governo per l’avvio dei cantieri del Ponte sullo Stretto. La ... repubblica.it Il deputato FdI: “Sicurezza ambientale e controlli sono priorità per il territorio” - facebook.com facebook