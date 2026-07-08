La conferenza internazionale su geopolitica, tecnologie e sicurezza si svolge a Roma, attirando esperti da diversi paesi. L'evento si concentra sulle sfide e le prospettive legate a questi temi, coinvolgendo rappresentanti di vari settori. La discussione si focalizza su come le tecnologie influenzano la sicurezza e le dinamiche geopolitiche, con interventi su questioni di interesse globale. La capitale italiana ospita un momento di confronto tra professionisti e studiosi del settore.

**Roma ospita la conferenza internazionale su Geopolitica e Sicurezza** ROMA (ITALPRESS) – La capitale italiana è diventata il centro di un’importante discussione globale grazie alla conferenza internazionale “Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia”. Si è svolta presso il Nazionale Spazio Eventi ed è stata organizzata dalla Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. Questo evento rientra nel progetto di ricerca “Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo”, che si propone di analizzare le nuove sfide alla sicurezza globale nel Mediterraneo allargato, tra competizione geopolitica e rivoluzione tecnologica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Conferenza Med-Or a Roma: geopolitica, tecnologie e sicurezza al centro del dibattito.

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LA CONFERENZA A ROMA SULLANTICRISTO

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