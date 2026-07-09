Mediterraneo a ChorusLife | viaggio tra cucina cultura e convivialità

Oggi, giovedì 9 luglio, è iniziato a ChorusLife Bergamo Mediterraneo, il festival gratuito dedicato ai sapori di strada, ai profumi e alle tradizioni delle terre che si affacciano sul Mare Nostrum. La manifestazione propone un percorso tra cucina, cultura e convivialità, coinvolgendo visitatori e appassionati. La manifestazione rimarrà aperta fino a data da definirsi, con eventi e degustazioni di specialità locali e internazionali.

È cominciato oggi, giovedì 9 luglio, a ChorusLife Bergamo Mediterraneo, il festival a ingresso libero dedicato ai sapori di strada, ai profumi e alle tradizioni delle terre che si affacciano sul Mare Nostrum. Quattro serate all’insegna della cucina mediterranea, dello street food e dell’intrattenimento: l’evento, in programma fino a domenica 12 luglio, animerà il District ogni sera dalle 18.00 a mezzanotte. Realizzato da Barley Arts e Buono-Food Events in collaborazione con ChorusLife, Mediterraneo propone un viaggio tra cucina, cultura e convivialità, riunendo specialità gastronomiche ispirate ai diversi Paesi del bacino mediterraneo. Dai... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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