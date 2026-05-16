A Matera e Grottole si sono svolti recentemente un viaggio in moto con circa 50 motociclisti. Durante il percorso notturno, sono state adottate diverse misure per garantire la sicurezza del gruppo. Le autorità hanno coordinato le operazioni e monitorato il passaggio dei mezzi tra le due località. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante il tragitto, che si è svolto senza complicazioni. La manifestazione ha coinvolto appassionati di motociclismo in un’occasione di socializzazione tra i partecipanti.

? Domande chiave Chi ha coordinato la sicurezza del gruppo durante il tragitto notturno?. Come hanno gestito il passaggio dei mezzi tra Matera e Grottole?. Dove si sono riuniti i piloti per discutere delle prestazioni tecniche?. Quale impatto economico avrà questo evento sulle attività dei piccoli borghi?.? In Breve Partecipazione di 57 piloti provenienti da Basilicata e Puglia.. Presenza di Gianni Tosti, Giuseppe Benevento e Nicola Morcinelli.. Cena conclusiva presso il ristorante Bosco Coste a Grottole.. Promozione del micro-indotto turistico e gastronomico per i borghi lucani.. Cinquantina di motociclisti hanno dato il via alla sfida notturna tra Matera e Grottole questa sera, partendo da via Dante per un tragitto che ha unito passione per i motori e spirito di comunità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, Grottole: 50 motociclisti in viaggio tra rombo e convivialità

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