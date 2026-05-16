La Pro Loco festeggia il decennale tra cultura tradizioni e convivialità

La Pro Loco di Serravalle Insieme ha raggiunto il decimo anniversario dalla sua costituzione. Fondata dieci anni fa, si occupa di organizzare eventi culturali, promuovere le tradizioni locali e favorire incontri tra i cittadini. Nel corso di questo decennio, ha organizzato numerose iniziative e manifestazioni rivolte alla comunità e al territorio. La celebrazione dei dieci anni si svolge con una serie di eventi dedicati alla cultura e alla convivialità.

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La Pro Loco di Serravalle Insieme celebra i primi 10 anni di attività. Un impegno costante al servizio del territorio, della comunità e della promozione delle tradizioni locali. Per festeggiare questo significativo anniversario, con il patrocinio del Comune di Riva del Po, sono state organizzate due giornate di eventi dedicate alla cultura, alla convivialità, alla musica e alla valorizzazione di Serravalle. Le celebrazioni inizieranno oggi dalle 17.30 con un raduno tuning accompagnato da un angolo ristoro. La festa proseguirà domenica. Alle 9 è previsto il ritrovo al parco pubblico di Serravalle per la ‘camminata culturale’, con partenza alle 9. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Pro Loco festeggia il decennale tra cultura, tradizioni e convivialità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Go From $0 to Wealth in 2026 Billionaire Habits + High Income Skills Sullo stesso argomento Torna a Gatteo Mare il festival dedicato alla cultura country: tra birra, ballo e convivialitàTorna a Gatteo Mare il Country & Beer Festival, l’evento che negli ultimi anni ha conquistato ballerini e appassionati di musica country. Leggi anche: Dieci anni tra crisi e rinascite: il gigante dell’industria romagnola festeggia il suo primo decennale Interessante pezzo di #bo su #sinner parole per i propri compagni di viaggio che potrebbero sembrare retoriche ma che invece sono il sentito tributo verso chi è alla sua altezza perché per alzare l’asticella quando si è già così distanti da terra occorre davvero x.com Il meglio della tradizione enogastronomica regionale a Sapori pro locoTra le esedre di Villa Manin torna il grande viaggio nei sapori e nelle tradizioni del Friuli Venezia Giulia. È pronta a partire la 23a edizione di Sapori Pro Loco, la manifestazione organizzata dal U ... udinetoday.it Pro Loco festeggia 60 anni con 'I luoghi del cuore'. L'iniziativa invita i cittadini a condividere ricordi ed emozioni legate alla cittàADRIA (ROVIGO) - Pro Loco Adria compie 60 anni e celebra la storia della città con un'iniziativa speciale. Fondata il 30 ottobre 1965 da 33 soci, la Pro Loco di Adria è un'organizzazione no-profit che ... ilgazzettino.it