Il 80,2% dei medici italiani si dichiara soddisfatto della propria professione, nonostante le difficoltà. Le donne mediche affrontano più ostacoli nel conciliare lavoro e vita privata, spesso sacrificando tempo e relazioni personali. Molti professionisti rinunciano a aspetti della vita privata per dedicarsi alla carriera, e le sfide legate alle responsabilità e ai sacrifici sono condivise. Tuttavia, la maggioranza ritiene di aver fatto la scelta giusta, anche se molte faticano a trovare un equilibrio.

Quante rinunce pur di indossare il camice bianco, specie per le donne. E quanta fatica pur di avere una famiglia e una vita privata. Ma, se potessero tornare indietro, i medici italiani alla fine farebbero la stessa scelta: l’80,2% è soddisfatto del proprio lavoro. Lo rivela il 3° Rapporto Fnomceo-Censis su ‘Le motivazioni soggettive dei medici nell’esercizio della propria professione’. Un’analisi realizzata dal Censis su un campione di 530 medici, presentata a Roma, presso l’Accademia nazionale di San Luca. Scopriamo così che per il 67,7% dei medici la carriera ha comportato rinunce nella vita privata, ma il dato sale al 74,2% fra le donne (contro il 33,1% dei colleghi maschi). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medici tra ostacoli e sacrifici: le donne faticano di più e tutti sognano un vita piena

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