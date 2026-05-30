Di recente, a Dakar si sono registrati cambiamenti nelle politiche sanitarie del Senegal, con un incremento del numero di medici disponibili. Questa modifica ha portato a una riduzione della mortalità infantile e a un aumento dell’aspettativa di vita. Nel frattempo, la situazione politica nel paese si è complicata, dopo che il presidente e il primo ministro, che avevano governato insieme per due anni, hanno deciso di separarsi e di seguire percorsi diversi.

In questi giorni a Dakar la situazione politica è piuttosto tesa. Dopo aver governato assieme per due anni, il presidente Bassirou Faye e il primo ministro Ousmane Sonko hanno preso strade diverse. E il divorzio è stato tutt’altro che sereno, visto che più o meno all’improvviso il capo dello Stato ha dato il benservito al capo del governo. Adesso come nuovo premier è stato scelto l’economista e tecnico Ahmadou Al Aminou Mohamed, il quale ha promesso nuove riforme in tandem con Faye. Ma il clima probabilmente, tra i meandri della politica locale, difficilmente tornerà sereno in tempi brevi. Intanto però, il Senegal può pensare anche ad alcuni dati positivi che lo pongono in testa a livello regionale sul fronte sanitario. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le buone pratiche del Senegal: più medici, mortalità infantile in calo, aspettativa di vita in aumento

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