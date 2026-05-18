Nonna Luisa compie 100 anni | una vita tra guerra sacrifici e rinascita

Da riminitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonna Luisa ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, raccontando un secolo di vita caratterizzato da esperienze diverse. Durante gli anni della guerra ha vissuto momenti difficili, affrontando sacrifici nei campi. Dopo il conflitto, ha costruito una famiglia e ha dedicato tempo ai propri cari. Nel corso degli anni ha anche avuto l’opportunità di viaggiare, accrescendo così i ricordi di una vita lunga e piena. La famiglia celebra questo importante compleanno con affetto e gratitudine.

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Cento anni vissuti intensamente, tra la durezza della guerra e la fatica dei campi, ma anche tante soddisfazioni per una bella famiglia e i viaggi. Luisa Tosi li ha compiuti il 12 maggio scorso e domenica 17 maggio la sua famiglia le ha organizzato una festa all'Hotel 2000 (locale di proprietà di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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