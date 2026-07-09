Il Washington Post ha pubblicato un articolo basato su un reportage dell'Associated Press riguardante la presenza di medici cubani in Calabria. Il testo segnala che la regione italiana continua a mantenere il programma, nonostante le pressioni degli Stati Uniti per interromperlo. I medici lavorano negli ospedali locali per colmare la mancanza di personale sanitario. La notizia si focalizza sulla resistenza della regione a queste pressioni.

«Una regione italiana sfida le pressioni degli Stati Uniti per porre fine a un programma di medici cubani». Con questo titolo il Washington Post ha rilanciato un reportage dell' Associated Press dedicato alla presenza dei medici cubani negli ospedali calabresi, dove operano per far fronte alla carenza di personale sanitario. L'inviato dell'agenzia americana, che nei giorni scorsi ha visitato la Calabria, ricorda come nella regione siano attualmente presenti 320 medici cubani, arrivati grazie all'accordo promosso dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. Nel servizio la Calabria viene descritta come «una delle rare regioni europee in cui Cuba invia professionisti sanitari nell'ambito di un programma di lunga data che gli Stati Uniti vogliono stroncare». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Medici cubani in Calabria, il Washington Post: «Occhiuto resiste alle pressioni degli Usa»

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