Difendiamo i medici cubani in Calabria dai diktat statunitensi!

L’incaricato d’affari statunitense a Cuba ha richiesto chiarimenti riguardo alle attività dei medici cubani in Calabria. La richiesta non è accompagnata da dettagli ufficiali o motivazioni precise. Le autorità italiane non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. La presenza dei medici cubani nella regione è stata oggetto di critiche da parte di alcune istituzioni, senza che siano stati specificati eventuali obblighi o accordi internazionali coinvolti.

Non è chiaro a che titolo l’incaricato d’affari statunitense a Cuba, Mike Hammer, abbia preteso dal governatore della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’immediato allontanamento dei 330 medici cubani che vi prestano da tempo servizio dando un importante contributo all’assistenza sanitaria in quei paraggi. Non pare infatti che né la Costituzione italiana, né le leggi nazionali, né lo Statuto della Regione Calabria e nemmeno i trattati internazionali attribuiscano ai diplomatici statunitensi, per giunta operanti altrove, la potestà di ingiungere a un’autorità pubblica italiana di attuare in un modo o nell’altro a tutela del pubblico interesse. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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