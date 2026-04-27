L’attentato avvenuto sabato sera in una città degli Stati Uniti è stato attribuito a un insegnante californiano di 31 anni. In seguito all'episodio, l'ex presidente ha dichiarato che l’attentatore odia i cristiani, elevando il livello di allerta riguardo alle presunte minacce interne legate alle radici religiose del Paese. Le parole di Trump hanno tratto origine da poche frasi pronunciate subito dopo l’evento.

Cole Tomas Allen “ odia i cristiani “. Bastano poche parole a Donald Trump per imprimere all’attentato compiuto sabato sera dal 31enne insegnante californiano una narrazione che ha una direzione nuova, precisa. Il presidente che disse di essere stato “ salvato da Dio ” dall’attentato di Butler “per rendere l’America di nuovo grande” e si fa fotografare nello Studio Ovale attorniato da decine di leader evangelici che lo toccano in segno di venerazione e preghiera – ammanta di una connotazione religiosa i fatti dell’Hilton Washington Hotel, nella scia della retorica con cui ha vestito la propria azione politica in questo secondo mandato alla Casa Bianca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’attentatore di Washington odia i cristiani”. Trump alza il livello della “minaccia interna”: ora è rivolta alle radici religiose degli Usa

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