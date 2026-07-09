Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti Mediaset 2026-2027, con un forte focus sulla musica. Durante l’evento a Cologno Monzese, sono stati confermati programmi e protagonisti, mentre si sono discussi temi legati a Barbara d’Urso, Amadeus e Striscia la notizia. Berlusconi ha invitato Amadeus a partecipare e ha commentato ironicamente il veto su Barbara d’Urso. La presentazione ha ufficializzato le linee guida per la prossima stagione televisiva.

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti Mediaset 2026-2027 dove trionferà la musica. Non sono mancati chiarimenti su Barbara d'Urso, Amadeus e Striscia la notizia Ieri a Cologno Monzese si è tenuta la presentazione ufficiale deipalinsesti Mediaset per l’anno 20262027. In questa occasionePier Silvio Berlusconiha risposto anche alle domande più spinose, come quella che riguardail futuro di Striscia la Notiziae ilpresunto veto che sarebbe stato messo a Barbara d’Ursoaffinché non lavori in Rai. Non solo, adesso cheAmadeus è libero, Pier Silvio Berlusconi lascia intendere che abbia voglia di aprirgli le porte. In conferenza stampa è stato toccato anche un altro tema spinoso, quello che riguardal’orario di access time,che finisce sempre più tardi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Mediaset tante conferme e tanta musica. Belrusconi invita Amadeus e deride il veto su d’Urso

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