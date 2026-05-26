La Rai non ha espresso interesse a riaccogliere Amadeus, che aveva partecipato come giudice a un talent show. La rete ha scelto di puntare su Stefano De Martino per i prossimi programmi, escludendo ufficialmente Barbara D'Urso da eventuali incarichi futuri. Questa decisione segna un cambio di strategia, con un nuovo orientamento verso altri volti noti. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi di questa scelta.

Sembra allontanarsi l’ipotesi di un ritorno di Amadeus in Rai. “Abbiamo già un parco di conduttori bravissimi in questo momento”, ha detto il direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, Williams Di Liberatore, che sembra valer puntare tutto su Stefano De Martino. Dopo l’esperienza di giudice ad Amici, non è da escludere un ritorno in Mediaset per l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo. Amadeus in Rai, le ultime dichiarazioni La Rai punta tutto su Stefano De Martino Amadeus, l'ipotesi Mediaset Rai, niente da fare anche per Barbara D'Urso Amadeus in Rai, le ultime dichiarazioni Del possibile ritorno di Amadeus in Rai ha parlato, a LaPresse, il direttore dell’Intrattenimento prime time Rai, Williams Di Liberatore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Rai "lascia" Amadeus a Mediaset, punta tutto su Stefano De Martino e "scarica" Barbara D'Urso

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