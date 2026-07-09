Mediaset | Selvaggia Lucarelli condurrà L' Isola dei famosi Le novità e le conferme in palinsesto

Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Il palinsesto televisivo includerà un nuovo film di Checco Zalone, fiction dedicate a Carlo Acutis, il ritorno di “Super Karaoke” e altri programmi di intrattenimento e approfondimento. Sono previste anche grandi show-evento e novità rispetto alle stagioni precedenti.

Dal nuovo film di Checco Zalone alle fiction dedicate a Carlo Acutis, passando per i grandi show-evento, il ritorno di «Super Karaoke» e nuovi programmi di intrattenimento e approfondimento. Con la naturale conferma di programmi di enorme successo come «La Ruota della Fortuna» che, citando le parole di Pier Silvio Berlusconi sul palco, «ha cambiato un po' i destini e le proporzioni della televisione italiana». Sono queste alcune delle principali novità dei palinsesti Mediaset presentati nel corso dell’incontro con la stampa. L’obiettivo del gruppo è consolidare la leadership della televisione generalista puntando contemporaneamente sul... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Selvaggia Lucarelli alla conduzione dell'Isola dei Famosi novità e retroscena

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