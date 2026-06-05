Selvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, secondo quanto comunicato da Mediaset. La trasmissione cambierà formula, abbandonando la diretta e spostandosi in una collocazione diversa rispetto al passato. La produzione ha motivato la scelta con l’intento di innovare il format e adattarlo a nuove modalità di spettacolo. La decisione riguarda anche la riorganizzazione del palinsesto e la volontà di rinnovare il programma.

La prossima edizione de L’Isola dei Famosi, storico format targato Banijay Italia, cambierà totalmente pelle, abbandonando le sue storiche certezze: addio alla diretta e addio alla tradizionale collocazione primaverile. La novità più clamorosa riguarda però la leadership dell’Isola, che vedrà una coppia inedita al timone: Selvaggia Lucarelli e Alvin. Il reality si trasformerà in un prodotto interamente registrato e montato a posteriori, avvicinandosi nella costruzione del racconto a format di grandissimo successo come Pechino Express o Temptation Island. In questo nuovo assetto, il lavoro di post-produzione e montaggio diventerà l’elemento decisivo per valorizzare e rendere appetibili le dinamiche psicologiche e umane tra i naufraghi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - È ufficiale, Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi: Mediaset spiega perchél’ha scelta

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Selvaggia Lucarelli alla conduzione de LIsola dei Famosi

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Selvaggia Lucarelli si prende l’Isola dei famosi, la svolta sulla conduzione: perché Mediaset l’ha sceltaIl 5 giugno 2026, Mediaset ha annunciato che la prossima edizione de L’Isola dei Famosi sarà condotta da Selvaggia Lucarelli e Alvin.

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