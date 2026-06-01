Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi dopo dieci anni lascia Ballando con le stelle

Notizia in breve

Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi nel 2026, lasciando dopo dieci anni il ruolo di giurata a Ballando con le stelle. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un cambio importante nella sua carriera televisiva. La conduttrice ha accettato la proposta senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua presenza sarà alla guida del reality show, che tornerà in onda nel prossimo anno.