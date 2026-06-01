Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi dopo dieci anni lascia Ballando con le stelle
Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi nel 2026, lasciando dopo dieci anni il ruolo di giurata a Ballando con le stelle. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un cambio importante nella sua carriera televisiva. La conduttrice ha accettato la proposta senza ulteriori dettagli sui motivi. La sua presenza sarà alla guida del reality show, che tornerà in onda nel prossimo anno.
Selvaggia Lucarelli ha accettato la conduzione dell'Isola dei Famosi 2026. L'opinionista lascia la giuria di Ballando con le stelle dopo dieci anni. Le registrazioni del reality inizieranno a giugno, mentre in Rai si ragiona sul da farsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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"Selvaggia Lucarelli condurrà l'Isola dei Famosi", la conferma è un terremoto per la Rai: cosa accadrà alla giuria di Ballando con le StelleSelvaggia Lucarelli condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in programma il prossimo autunno su Canale 5.
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