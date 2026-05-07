Durante le ultime settimane, sono emerse voci riguardo a un possibile cambio di alleanza di Sami Zayn, coinvolto in un attacco al personaggio noto come Gingerbread Man. Tuttavia, Zayn ha smentito categoricamente di aver effettuato un turn heel, affermando di non aver modificato il proprio ruolo all’interno della federazione. La storyline tra i due personaggi ha attirato l’attenzione dei fan, che ora attendono ulteriori sviluppi.

Nel marasma che è stato il creative WWE fino a WrestleMania 42, una delle storyline che la compagnia ha provato a mettere in scena ha visto nascere la rivalità tra Sami Zayn e Trick Williams, culminata con la vittoria del titolo USA da parte di Trick Williams, e dove nel corso della quale i fan hanno potuto osservare un leggero cambio di personaggio per Sami Zayn. Proprio a seguito di questo cambio, molti hanno iniziato a ritenere Sami come passato tra le fila degli heel, dei “cattivi”. Dopo lo strano e sempre più aggressivo segmento di Sami nella puntata di SmackDown del 1 maggio, in cui ha attaccato furiosamente il Gingerbread Man, il cambio di allineamento di Zayn sembrava essere ufficiale, ma secondo il diretto interessato, le cose non stanno proprio così.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn nega il turn heel dopo l’attacco al Gingerbread Man

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